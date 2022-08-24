ISW предполагает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провала начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину.

Командиры российских военных группировок в Украине, вероятно, подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что таким образом эти командиры обходят министерство обороны России и начальника генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Кроме того ISW предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, которая провалилась, несмотря на заверения Шойгу в скорой победе.

"Источники утверждали, что теперь Путин обходит Шойгу и взаимодействует непосредственно с командующим ЦВО Александром Лапиным, который курирует "Центральную" группировку войск в Украине, и командующим Воздушно-космических сил России Сергеем Суровикиным, который командует "Южной" группировкой войск", - отмечается в отчете.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы.

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