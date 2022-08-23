СМИ сообщают, что россиянке требуют улучшить условия службы их сыновей или вернуть их домой.

Российские контрактники пытаются уволиться, чтобы больше не воевать против Украины. Матери оккупантов требуют их возвращения домой или улучшения условий их "службы".

Об этом пишет Обозреватель.

Отмечается, что матери российских военных массово пишут обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Прим это они жалуются, что к их сыновьям относятся как к "скоту" и "расходному материалу", плохо кормят, не дают нормально экипировки, не отпускают в увольнительные и "не отмечают их боевые заслуги". При этом тем, кто не хочет больше воевать, не дают уволиться досрочно, и в их адрес поступают угрозы. Тем же, кто все же подал рапорт, устраивают травлю.

"Командир части собственноручно порвал рапорт на глазах моего сына и сказал, что никаких увольнений в его части не будет и все будут здесь до победного конца. Домой вернутся либо с почестями, либо в гробах, третьего варианта нет", – рассказала одна из россиянок.

Еще одна женщина пожаловалась, что командир ее сына пытается его убить, отправляя на очень опасные задания, потому что оккупант хотел досрочно уволиться.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации и обманом с обещанными выплатами. Это приводит к отказам оккупантов от участия в боевых действиях.

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