РФ постоянно использует артиллерию под Часовым Яром.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области, сообщил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"Они не могут окружить Часов Яр с флангов, поэтому пытаются штурмовать его в лоб. Им очень мешает Клещеевка и Андреевка, здесь мы можем наблюдать их штурмы. Они пытаются давить на тех направлениях, которые они считают для себя приоритетными и считают их наиболее успешными для себя", - сказал Калашников.

По его словам, российские войска значительно увеличили количество использования управляемых авиабомб на этом направлении.

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"На сегодня они используют около 30-40 КАБов в сутки. Они стали чаще поднимать в воздух самолеты и за 50-60 километров сбрасывают эту КАБ и она уже планируя летит на наши позиции", - пояснил Калашников.

Представитель 26 артиллерийской бригады также отметил, что враг увеличил количество использования механизированной составляющей в районе Часового Яра.

"Сегодня штурмовые действия осуществляются при поддержке тяжелой техники, танков. А также, пехота доставляется к месту десантирования на БМП, которая в свою очередь или едет за новой партией, или остается на поле боя и поддерживает пехоту огнем. Артиллерия также работает постоянно, даже если не осуществляются штурмовые действия", - отметил Калашников.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать оккупантов. Так, за прошедшие сутки было обезврежено более тысячи оккупантов, 13 танков и 1 РСЗО.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, ракеты ATACMS в руках ВСУ могут ослабить логистику российских оккупантов, а также разбить аэродромы и военные склады на территории РФ. Но Киев должен использовать их в тандеме со своими наступательными операциями.

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