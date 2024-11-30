Также россияне пытаются с севера выйти в тыл защитникам города.

Оккупанты имеют значительные продвижения в городе Курахово. Также враг пытается прорваться в село Старые Терны, чтобы выйти в тыл защитникам города. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

По данным обозревателей, двигаясь вдоль северного берега Кураховского водохранилища, отдельные российские солдаты начали появляться на подступах к Старым Тернам.

"Соответственно, можно сказать, что Берестки полностью перешли под контроль врага. Очень жаль, что в данном районе продолжаются представления ложных сведений "на верх" по удержанию позиций. Продолжаются тяжелые бои за Сонцевку, где есть постоянные прорывы кац*в, но все в одну сторону, с помощью эффективной работы СОУ в селе", - пишет DeepState.

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В самом городе Курахово у россиян есть "значительные продвижения" с востока на запад. В частности, враг пытаются закрепиться в районе многоэтажек на улице Победы и проспекта Прокофьева, что является фактически центром Курахово.

"Пехота понемногу просачивается в кварталы города, распространяя контроль, но впереди уродов ждет тяжелый участок в виде промзоны, которую они начали сравнивать с землей. Прорыв со стороны Старых Тернов очень усложнит удержание промзоны, ведь противник сможет подобраться с двух сторон, перекрыв полностью логистику", - предупреждают аналитики.

К югу от города продолжаются бои за "карман". Там вражеская пехота и техника, по данным обозревателей, "движется со всех сторон". Враг в частности начал активно давить со стороны Трудового на Успеновку, пытаясь закрыть "карман".

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, переброска подкрепления в район города Курахово Донецкой области, о которой ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, помогла частично улучшить ситуацию. Также удалось приостановить продвижение агрессора в направлении Покровска. Таким мнением поделился военный аналитик Денис Попович.

Между тем на юге Херсонщины продолжается активная борьба за острова на Днепре. Однако ни одна из сторон вряд ли планирует здесь большое наступление.

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