Враг концентрирует свои силы в районе других населенных пунктов, отметил Денис Попович.

Переброска подкрепления в район города Курахово Донецкой области, о чем ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, помогла частично улучшить ситуацию для Сил обороны Украины. Таким мнением в эфире Radio NV поделился военный аналитик Денис Попович.

"По определенной информации, удалось приостановить наступательные действия российской армии. Но в самом Курахово уже продолжаются бои, даже ближе к центральной части... Враг по-прежнему давит с трех направлений - с юга, непосредственно на сам город с востока и с севера занимает северный берег Кураховского водохранилища. И его общий замысел - окружить Курахово - остается неизменным", - сказал Попович.

В то же время эксперт отметил изменение тактики РФ на Покровском направлении. По мнению эксперта, пока удалось приостановить наступление России в направлении самого города. Однако взамен враг концентрирует свои силы в районе других населенных пунктов.

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"Если посмотреть на карту, то враг там пытается создать условия, чтобы обойти. Так он продвигается юго-западнее Покровска для того, чтобы создать условия и обойти город с запада. Если, или когда начнется операция связана со штурмом самого города, то она будет идти по сценарию охвата. С нескольких сторон враг будет пытаться наступать, создавать условия для перерезания логистики, обхода города. И одновременно будет наступать на сам город. Как он это делал под Селидово, сейчас в Курахово", - добавил Попович.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении РФ в Донецкой области. В частности отмечается, что врагу там удалось захватить три населенных пункта - Желтое, Пустынка и Раздольное.

Тем временем президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы США уменьшить мобилизационный возраст в Украине. Он заявил, что ключевой проблемой для Украины является не дефицит войск, а нехватка вооружения.

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