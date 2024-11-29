Также враг продвинулся в Берестках в Донецкой области.

Завершился 1009-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Враг продолжает давить на позиции украинских защитников.

Как сообщает DeepState, россияне имеют определенное продвижение. В частности, враг продвинулся в Курахово Покровского района Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и Курахово", – говорится в сообщении.

Видео дня

Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 28 ноября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 188 боевых столкновений с противником. Враг концентрирует основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Ситуация там остается напряженной.

Кроме того, оккупанты за прошедшие сутки активно атаковали на Купянском направлении – там было зафиксировано 24 атаки.

Между тем на Приднепровском направлении (Херсонщина) российская армия пытается закрепиться на островах на Днепре, которые находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины. Сейчас все попытки противника высадиться на острова, осуществить форсирование любого пролива терпят неудачу.

Вас также могут заинтересовать новости: