Контроль над островами на реке Днепр позволит обеим сторонам планировать свои наступательные кампании в будущем, считает эксперт.

Сейчас Россия и Украина вряд ли будут пытаться организовать крупные наступательные кампании в Херсонской области, рассказал в эфире "Radio NV" военный аналитик Денис Попович.

"Для этого надо накопление сил, предпосылки. Сейчас мы ведем оборону. А для того, чтобы форсировать Днепр, а особенно дальше развернуть свое наступление на левом берегу, надо создать плацдарм. Надо перебросить туда войска, расширить этот плацдарм и продвигаться дальше. Потому что когда мы много говорили о плацдарме в Крынках - его уже нет. Он не получил развития. Серьезное время мы там оттягивали войска РФ, которые пытались этот плацдарм сбить. В конце концов его сбили", - сказал Попович.

По словам эксперта, если Украина и будет планировать операцию по переправке на левый берег Херсонской области, то эта операция должна быть спланирована с расчетом на дальнейшее продвижение вглубь территории.

"А поскольку мы сейчас держим оборону, мы слышим, что есть недостаток живой силы на тех направлениях, где противник пытается продвигаться. На мой взгляд, сейчас нет предпосылок, чтобы форсировать Днепр с нашей стороны и там продвигаться вперед на Крым", - объяснил Попович.

В то же время эксперт добавил, что сейчас РФ там пытается взять под свой контроль острова на реке Днепр. Кроме того, Попович рассказал, что дает контроль над этими островами обеим сторонам.

"Это контроль над руслом Днепра. Размещение войск и с нашей стороны, и с их стороны дают контроль, улучшают тактическое положение, если когда-то мы или они будем планировать операции по форсированию Днепра и продвижение на левом или правом берегу соответственно. Контроль над островами улучшает тактическое положение и создает предпосылки для того, чтобы планировать операции дальше", - отметил Попович.

Ситуация в Херсонской области: что надо знать

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил о накоплении российских сил в районе Кинбурнской Косы. По его словам, оккупанты планируют наступать в этом регионе, поэтому перебрасывают туда дополнительные единицы вооружения и возводят новые фортификации.

Также возможность такой операции Сил обороны ранее комментировал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Киев получил от партнеров ряд технической помощи - в частности специальные катера, что может свидетельствовать о планировании такой операции.

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