Россияне нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара, сообщили в ОВА.

В ночь на четверг, 4 апреля 2024 года, российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за вражеской атаки в Харькове прогремели взрывы, отметил мэр города Игорь Терехов. "Суспільне. Харків" информирует, что взрывов было по меньшей мере три.

Вражеские дроны залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, заявили в Воздушных силах ВСУ. В 01:11 военные предупредили о еще одной группе ударных дронов в направлении Харькова.

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Обновлено: Россияне нанесли по Харькову по меньшей мере 4 удара. Зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, сообщил Олег Синегубов. Продолжается осмотр мест профильными службами.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что удары были осуществлены как по частным, так и многоквартирным домам.

"Предварительно – удары "шахедами" по жилым домам. Как по частным, так и многоквартирным. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Атаки оккупантов по Харьковской области

Вечером 3 апреля российские войска ударили по Мерефе Харьковской области. По предварительным данным, враг применил во время атаки противокорабельную ракету Х-59МК. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате обстрела пострадала женщина.

Стоит отметить, что в течение нескольких последних недель россияне нанесли немало ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова и области. Из-за этого были введены графики отключений электроэнергии. Только в самом Харькове дефицит составляет от 100 до 200 мегаватт электроэнергии, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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