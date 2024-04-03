Вражеские информационные операции стали более изощренными, отметил аналитик.

Россияне имеют стратегические планы на захват Харькова.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире телемарафона. "Существует ли стратегическая угроза для Харькова - да, безусловно существует. Поскольку для противника Харьков остается важным форпостом украинской экономики, военной промышленности, оборонным форпостом. И поэтому он, как приоритетная цель остается с точки зрения оккупации нашей страны", - сказал он.

Впрочем, по его словам, для атаки на Харьков враг должен собрать достаточное количество сил и средств. В настоящее время такая подготовка не ведется. "Поскольку военная наука говорит, что с конца Второй мировой войны еще ни один город-миллионник не был взят военной силой. Собрать для этого 20-30 тысяч контингента будет явно недостаточно. Мы помним, как в феврале 2022 года враг почти окружил город при самых благоприятных для него условиях - чем это закончилось? Ничем, он отступил", - объясняет эксперт.

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Кроме того, эксперт добавил, что ближайшие 2-3 месяца прямой угрозы наступления на Харьков нет, поскольку у противника не формируются для этого достаточное количество сил и средств. Поэтому главная проблема для города в настоящее время - это удары ракетами, бомбами и дронами. А разговоры о возможном новом наступлении на Харьков - это информационная операция против Украины.

"Информационные операции врага стали более изощренными. Поскольку для того, чтобы сделать их условно более правдивыми, осуществляется информационная атака не только с Востока, но и с Запада. Если вы проанализируете те объемы материалов, которые выходят в западных СМИ, вы увидите, что там активно раскручиваются эти темы - и об атаке на Харьков и о "Киеве за 3 дня" или атаке на Одессу. Но враг в течение века сделал такую виртуозную систему пропаганды, с которой очень сложно бороться", - добавил он.

Важные новости - Харьков сейчас в центре внимания

Ранее российское издание "Медуза" со ссылкой на источники во власти заявило, что диктатор Владимир Путин планирует закончить войну захватом Харькова.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, если РФ решит атаковать Харьков по суше - это станет фатальным решением для армии врага. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал разговоры о возможном наступлении РФ на город информационной операцией врага.

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