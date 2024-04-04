По предварительным данным, атака была осуществлена ракетой Х-59МК.

В среду, 3 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. Под вражеским огнем оказался город Мерефа.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, по Мерефе россияне ударили около 18:20. Были повреждены здания гражданского предприятия.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела ранения получила 55-летняя женщина. По предварительным данным, атака была осуществлена противокорабельной ракетой Х-59МК.

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Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки РФ по Украине

2 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В военной администрации сообщали о повреждении учебного заведения. Сообщалось о 18 пострадавших. Среди них были дети.

В то же время в направлении Киева за последние три месяца российские оккупанты применили более 180 средств поражения. Враг систематически атакует ударными дронами и ракетами различных типов и модификаций. Речь идет, в частности, о "Шахедах", ракетах Х-101, "Кинжалах" и другом вооружении.

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