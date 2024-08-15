Россияне захватили еще два села на пути к Покровску.

Рооссийские войска на востоке медленно приближаются к Покровску, по данным Bild, до города им осталось 13 километров.

Как напоминает издание, после взятия Авдеевки в феврале россияне стали наступать на северо-запад, и ближайшие крупный город на этом направлении — Покровск. Это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также снабжаются другие передовые части.

По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, если в начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, то сейчас они приблизились к городу на 13 км, взяв ещё два населённых пункта.

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"Украинский фронт в Донецкой области продолжает крошиться: российские силы вторжения захватили [посёлок] Желанное и [село] Орловка и теперь находятся всего в 13 км к востоку от Покровска", - пишет Рёпке.

Ситуация в Покровске - что известно

Ранее Рёпке писал, что россияне отказались от попыток перерезать "трассу жизни" в районе Часового Яра и вместо этого сосредоточили силы на захвате Покровска.

По данным ВСУ, российские оккупанты находятся от Покровска на расстоянии до 15 километров и это для них цель номер один. При єэом враг уже два месяца не использует бронетехнику, но активно применяет FPV-дроны.

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