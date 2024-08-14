Россияне не способны перерезать "дорогу жизни" в районе Часова Яра из-за крепкой обороны ВСУ.

После падения Авдеевки в феврале российские войска начали попытки перерезать автотрассу T0504, которую называют "дорогой жизни", так как это основной путь снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Как пишет Bild, напрямую до трассы россиянам осталось лишь 5 км через село Воздвиженка, однако ВСУ выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают ВС РФ.

Поэтому россияне отказались от наступления на север на трассу, а взамен продвигаются на запад на Покровск, важный для ВСУ логистический пункт, отмечает аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Как пишет Рёпке, на направлении из-под Новоалександровки россияне уже несколько месяцев не продвигаются, из-за очень хорошей обороны украинцских сил. Однако на территории к западу за последние 4-6 недель они достигли успехов и продвигаются в направлении Покровска.

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"Нужно сказать, что, раз у них не получается разрезать важную для логистики трассу на Часов Яр, тогда достаточно "всего лишь" захватить сам Покровск. Потому что трасса станет бесполезной, если сам город падёт", — считает Рёпке.

Покровск - последние новости

По даннім вСУ, российские оккупанты находятся от Покровска на расстоянии до 15 километров и это для них цель номер один. При єтом раг уже два месяца не использует бронетехнику, но активно работают FPV-дроны.

По данным аналитиков DeepState от 12 августа, враг оккупировал еще три населенных пункта в Донецкой области - Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района.

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