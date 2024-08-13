Оккупанты штурмуют круглосуточно, лезут группами в атаку беспрерывно.

Российские оккупанты находятся от Покровска на расстоянии до 15 километров и это для них цель номер один. Об этом сообщила пресс-секретарь 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик в эфире телемарафона.

Она отметила, что оккупанты продолжают наступать на Покровском направлении при поддержке артиллерии, терроризируют наших воинов и местное население КАБами и ракетными ударами.

Блищик сообщила, что российские оккупанты сейчас уже почти в 15 километрах от Покровска. "Это их цель номер 1", - отметила она.

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По ее словам, уникальным является то, что враг уже два месяца не использует бронетехнику, но активно работают FPV-дроны.

"Штурмуют только с помощью своей пехоты. Российское командование бережет остатки техники, железо. А взамен отправляют "на убой" своих солдат, которые смиренно идут умирать", - сказала пресс-секретарь бригады.

Она отмечается, что фиксируется перемещение российских сил на Курскую область, но все же основные силы остаются на Покровском направлении.

"Тише у нас не стало. Круглосуточные непрерывные штурмовые действия, группы противника лезут одна за другой", - подчеркнула Блищик.

По ее словам, враг не сдается активно в плен.

"Они выбирают смерть. Они или умирают от пуль, обломков, когда их ликвидируют наши защитники, или самоликвидируются или их ликвидируют свои же, если они отказываются идти на штурм", - сообщила пресс-секретарь 47-й бригады.

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По данным аналитиков DeepState от 12 августа, враг оккупировал еще три населенных пункта в Донецкой области - Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района.

Также отмечалось, что российские оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. В то же время сообщалось, что противник отброшен возле Стельмаховки.

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