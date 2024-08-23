Последствия удара по парому в порту "Кавказ" / коллаж УНИАН, фото "Схемы", кадр из видео

После украинского ракетного удара по порту "Кавказ" российские оккупанты до сих пор ищут двух пропавших без вести. Об этом пишут российские СМИ и со ссылкой на власти Краснодарского края.

Между тем проект "Схемы" от "Радио Свобода" публикует спутниковые снимки с последствиями удара ВСУ по порту "Кавказ". На снимках спутника Planet Labs, сделанных 23 августа, видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку, которые также могли быть повреждены в результате ракетного удара.

Спутник также зафиксировал и поврежденную инфраструктуру. В частности, поражена часть железнодорожного полотна, ведущего к воде. На снимках видны и признаки пожара - у берега припаркованы пожарные автомобили.

Видео дня
Паромна переправа до ракетного удару / фото "Схеми"
Переправа после удара / фото "Схемы"

Ракетный удар по порту "Кавказ"

Как писал УНИАН, днем 22 августа украинские военные нанесли ракетный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом. Впоследствии в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно, а в соцсети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Чтобы потушить мощный пожар, россияне привлекли пожарный поезд.

Позже информацию подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Причастность к атаке именно Военно-морских сил может указывать на то, что удар был нанесен противокорабельной ракетой "Нептун".

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