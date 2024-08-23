Паром обеспечивал оккупантов горюче-смазочными материалами и вооружением, сообщил спикер ВМС армии Украины.

Идет война в Украине, и военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. "Мы можем подтвердить, что цель была уничтожена Военно-морскими силами. Без особых подробностей могу отметить, что этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики, для обеспечения оккупационных сил. В первую очередь горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил конечно и вооружение. Поэтому это вполне легитимная цель", - сказал Плетенчук.

Соответственно, по его словам, это должно уменьшить потенциал возможности российских оккупантов на тех локациях, где они ведут активные боевые действия. Чем именно ударили по "Конро Трейдеру", представитель ВМС не уточнил.

Видео дня

Важные новости о войне - что сообщалось

Напомним, днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом. Потом в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно, а в соцсети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Чтобы потушить мощный пожар, россияне привлекли пожарный поезд.

Позже сообщалось, что паром "Конро Трейдер", вероятно, поразила украинская ракета, возможно, "Нептун". OSINT-аналитики утверждают, что пораженное судно "Конро Трейдер" было единственным большим паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: