Удар по порту 'Кавказ': Россия закрыла Керченскую переправу

Отмечается, что переправу закрыли для "устранения последствий удара" по парому "Конро Трейдер".

После удара по парому в порту "Кавказ" временно закрыли Керченскую переправу, которая соединяет временного оккупированный Крым и Краснодарский край РФ.

Об этом сообщают прокремлевские "РИА-Новости" и ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ. Отмечается, что переправу закрыли для "устранения последствий удара" по парому в порту "Кавказ".

Удар по парому "Конро Трейдер"

Днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом.

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Впоследствии в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно, а в соцсети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Чтобы потушить мощный пожар, россияне привлекли пожарный поезд.

Затем сообщалось, что паром "Конро Трейдер", вероятно, поразила украинская ракета, возможно, "Нептун". OSINT-аналитики утверждают, что пораженное судно "Конро Трейдер" было единственным большим паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.

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