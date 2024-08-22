Пораженное судно "Конро Трейдер" было единственным большим паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.

Паром "Конро Трейдер" в российском порту "Кавказ" поразила украинская ракета. Предположительно, это была ракета "Нептун".

Об этом со ссылкой на источники в командовании Сил обороны Украины пишет "Украинская правда". По данным двух собеседников издания, удар по парому с топливом 22 августа был нанесен Военно-морскими силами ВСУ.

Между тем OSINT-аналитики сообщают, что пораженное судно "Конро Трейдер" было единственным крупным паромом, который до сих пор функционировал между оккупированным городом Керчь и Россией.

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Удар по порту "Кавказ"

Днем 22 августа украинские военные нанесли мощный удар по порту "Кавказ". Сообщалось, что загорелся паром "Конро Трейдер", загруженный цистернами с топливом. Впоследствии в СМИ сообщили, что паром оккупантов пошел на дно.

В сети писали, что на момент удара на пароме было 30 цистерн с топливом. Чтобы потушить мощный пожар, россияне привлекли пожарный поезд.

По данным губернатора Краснодарского края РФ Вениамина Кондратьева, моряки с "Конро Трейдер" оказались за бортом. Четыре человека, по его словам, были спасены. Сколько всего людей было на судне, он не уточнил.

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