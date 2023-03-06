Россия утратит способность наступать через 2-3 месяца, считает польский генерал

Яростное сопротивление украинцев полностью поломало принятую в России военную доктрину и грозит разгромом самой российской армии уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию rp.pl.

Он отметил, что русские не могут справиться с украинской обороной и не могут реализовать свою военную доктрину, которая предусматривает прорыв фронта на выбранном направлении с последующим вводом в эту брешь крупных маневренных сил.

"Ни на одном направлении русские не преуспели. Их доктрина оказалась в руинах. Российские прорывы в украинской обороне незначительны, в оперативном масштабе – их нет", – заявил генерал.

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По мнению Скшипчака, в ближайшие 2-3 месяца российская армия "потеряет способность предпринимать какие-либо действия" в наступлении.

"Все, что могли, [россияне] уже мобилизовали, направили в части, достроили, восполнили потери, но сейчас и это израсходовано", – отмечает генерал.

При этом Скшипчак не верит, что новая мобилизация поможет России исправить ситуацию, поскольку на это у нее уже нет ресурсов, в том числе подготовленных кадровых военнослужащих.

Война в Украине – текущая ситуация

Бахмут остается самой горячей точкой фронта. Однако ситуация в нем не вполне ясная для внешних наблюдателей. По оценке американского Института изучения войны, ВСУ начали плановый отход из города, чтобы избежать окружения. Но New York Times News пишет, что ВСУ наоборот пошли в контратаку на этом участке и отбросили оккупантов.

На этом фоне состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего. По итогам совещания было принято решение продолжать оборону Бахмута.

Однако на других участках фронта бои также продолжаются, хоть и не столь масштабные. К примеру, еще одной точкой постоянной "мясорубки" является Марьинка. Там российская пехота "сгорает, как солома в печи".

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