Противопоставить движению ВСУ россияне ничего не смогут, и они это тоже прекрасно понимают, уверен Роман Свитан.

Усиленная новым и необходимым вооружением украинская армия пойдет в наступление на юге.

Как заявил полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, это уже решенный вопрос, остается только вопрос времени: как. когда и с какой скоростью ВСУ будут продвигаться.

"Нет смысла в каком-то другом месте выполнять наступательные действия, только на Азовское побережье. Это самый оптимальный вариант", - заявил эксперт.

По его словам, ВСУ будут загонять россиян в Крым и двигаться на запад.

"Именно там российская армия столкнется с новой наступательной силой, можно сказать, с натовской армией… Пойдет перемалывание российских войск. Скорость будет зависеть от того, как они будут убегать, и будут убегать или нет. Дадут им команду уходить или не дадут. Противопоставить этому движению россияне просто ничего не смогут, и они это тоже прекрасно понимают", - отметил Свитан.

Он уверен, что натовское вооружение перемелет все старое советское, включая живую силу:

"Если не будут уходить, а будут оставаться, минуса где-то будут до 3000 человек в сутки".

Наступление ВСУ - что сообщалось

Поведение российских оккупантов во временно захваченном Крыму может свидетельствовать об их подготовке к наступлению ВСУ для дальнейшего освобождения Херсонской области и полуострова, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Эксперт Роман Свитан ранее прогнозировал, что деоккупация украинских территорий будет после Пасхи: "Думаю, к концу марта, в апреле уже начнутся наши контрнаступательные действия. Скорее всего, даже лучше их начинать, наверное, после середины апреля".