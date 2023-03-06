ВСУ могут повторить тактику отвода войск, которую ранее украинские силы применили при отступлении с линии Северодонецк-Лисичанск.

Военное командование Украины, вероятно, приняло решение об ограниченном тактическом отводе войск на самом горячем участке фронта в Бахмуте из-за разрушения местного железнодорожного моста, который пролегает через реку на северо-востоке города (об этом свидетельствуют недавние геолокационные кадры).

При этом говорить, что ВСУ решили окончательно покинуть Бахмут пока что рано, считают в американском Институте изучения войны ISW. Аналитики констатируют, что по состоянию на 5 марта силы ЧВК "Вагнер" продвинулись в северо-восточной части Бахмута в районе железнодорожной станции Ступки.

"Украинский военнослужащий сообщил, что по состоянию на 4 марта российские войска еще не пересекли реку Бахмутку в центральной части Бахмута, а российские блогеры утверждали, что "Вагнер" оттеснил украинские позиции к центральной части Бахмута. Пока непонятно, планируют ли украинские войска удерживать позиции на западном берегу реки Бахмутка", – говорится в отчете.

В ISW подчеркивают, что до этого момента ВСУ выбрали правильную тактическую стратегию об обороне города, ведь таким образом украинские силы продолжают уничтожать российскую живую силу и технику тогда, как сами не несут чрезмерных потерь.

В Институте войны считают, что даже при решении об окончательном выводе войск из Бахмута, ВСУ вряд ли выйдут из города сразу: они будут использовать тактику истощения против российских сил, максимально затягивая вывод войск городскими боями. Это, скорее всего, в достаточной мере проредит российские силы, как это произошло после отхода украинских войск с линии Северодонецк-Лисичанск. Тогда оккупанты были уже не в состоянии вести какие-либо наступательные операции в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года из-за потерь в личном составе войск.

"Российские войска вряд ли быстро получат значительные территориальные успехи при ведении войны в городе, которая обычно выгодна для тех, кто обороняется, и может позволить украинским войскам нанести значительные потери наступающим российским подразделениям, даже если украинские войска будут активно отступать", - отмечают там.

Также в ISW говорят, что городские условия Бахмута и особенности местной территории могут сыграть на руку украинским силам, если им удастся закрепиться на линии северо-западной окраины города (возле поселка Хромовое до трассы Т0504 Бахмут-Константиновка).

Стратегическая роль украинского Бахмута

Ранее эксперты оценили стратегическую важность удержания Бахмута для ВСУ. Как отметил бывший глава Генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт, Бахмут фактически стал "наковальней", которая сломала множество жизней вражеских солдат. Однако сейчас для украинских военных есть смысл отойти на более защищенную линию в Донецкой области.

Со своей стороны эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что разрушенный Бахмут уже выполнил свою задачу в этой войне - изрядно проредив ряды вражеской армии. Он считает, что возможный выход ВСУ из Бахмута не будет способствовать прорыву российской армии вглубь украинских территорий.

Тем временем военный летчик-инструктор Роман Свитан говорит, что в случае отвода украинских сил из Бахмута, ВСУ, скорее всего, закрепятся в районе Часового Яра.

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