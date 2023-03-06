Российские командиры сознательно посылают своих солдат на смерть, не считаясь с потерями.

Российские командиры осознанно используют подчиненных им солдат в качестве "пушечного мяса" – людей отправляют на верную смерть, чтобы обнаружить огневые позиции украинских бойцов. Об этом пишет The New York Times в большом репортаже о боях за Марьинку.

Пообщавшись с украинскими солдатами и понаблюдав за их действиями в обороне от наступающего противника, корреспонденты получили общее представление о тактике российских войск.

"Русские посылают первую волну пехоты на штурм траншеи, зная, что они, скорее всего, будут убиты. Российские корректировщики замечают огневые позиции украинских войск и ведут по ним шквальный минометно-артиллерийский огонь. Затем врывается вторая волна русской пехоты, пытаясь проникнуть в траншею", – пишут авторы статьи.

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Журналисты констатируют, что тактика российских войск мало отличается от тактики, применявшейся во время Первой мировой войны - когда пехота "сгорала" в таких атаках "как солома в печи".

"Украинские солдаты стали называть эти группы "мясом" из-за высокого уровня их гибели", – пишет издание.

Бои за Марьинку

В прошлом один из тихих пригородов Донецка, сегодня Марьинка превратилась в поле сплошных руин до горизонта. Россияне пытаются захватить Марьинку с 2014 года, но до сих пор смогли только уничтожить ее.

Поскольку в городе давно не осталось ни одного целого здания, всех жителей отсюда пришлось эвакуировать. Сегодня в городе остаются только украинские военные.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, сейчас российские оккупанты пытаются найти "щель" и вклиниться между Марьинкой и Авдеевкой. Ежедневно противник совершает десятки штурмов украинских позиций.

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