На оборону города бросили свежие штурмовые силы.

После месяцев ожесточенных боев за Бахмут казалось, что приближается кульминация. Российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ пошли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.

Как пишет New York Times News, утром субботы, 4 марта, украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку. На выходных к контрнаступлению в направлении Бахмута присоединились сотни украинских военных, атакуя с земли и обстреливая позиции россиян артиллерией с окрестных холмов.

"Украинское командование признало, что их силы в Бахмуте все еще сталкиваются с риском окружения, но бои минувших выходных показали, что военные, которые удивили мир своей настойчивостью, еще не готовы сдавать Бахмут", - отмечает издание.

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NYT отмечает, что к усилению атаки на россиян украинские силы двинулись отбивать оккупантов от последней главной магистрали до города. Это сохранило как линию снабжения, так и путь выхода для них, если командование решит отступить.

"Я уверен, что Бахмут выдержит. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач командования, то ли содержание города, то ли максимальные потери врагу", - сказал полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы, ведущей боевые действия в Бахмуте.

В то же время солдаты признались журналистам, что устали от наземных атак, но сдаваться не готовы.

Как рассказывают военные, на Бахмутском направлении продолжается преимущественно артиллерийская война. При этом командиры не скрывают, что войску не хватает боеприпасов, хоть ситуация и не критическая.

"Подразделения должны были научиться разумно обращаться со своими боеприпасами. Это постоянное планирование, расчет расхода боеприпасов", - сказал командир известного боевого подразделения десантно-штурмового батальона "Айдар" майор Александр Панцирный.

При этом воины рассказывают, что оккупанты совсем не жалеют своего личного состава, даже самых профессиональных штурмовиков.

"Противник посылал в атаку по 20 ребят по шесть-семь раз в день. Представьте себе: приходит двадцать человек, мы их убиваем. Через пять минут приходит еще 20 человек, мы их убиваем. Через час еще 20. Им безразлично на людей", - рассказал командир роты Александр.

Издание констатирует, что Украина смогла использовать Бахмут как поле для убийства огромного количества новомобилизованных российских солдат и "вагнеровцев".

"Мы сломали им позвоночник; мы убили весь их военный состав", - сказал майор Панцирный.

Россияне продвигались благодаря численному и техническому преимуществу, несмотря на потери. По словам военных, иногда оккупанты могли уничтожить весь квартал города, чтобы ликвидировать одного украинского снайпера.

Несколько месяцев тяжелой и истощенной борьбы ощутимы во время общения с военными. Хотя количество потерь Украины неизвестно, газета пишет, что есть "признаки напряжения многих подразделений из-за потерь и истощения".

"Мы устали. Вы должны знать правду. Они убивают нас", - воскликнул механик Ярослав во время общения с журналистами в одном из городков.

Бои за Бахмут

С каждым днем ситуация в Бахмуте становится напряженнее, ходили слухи о том, что командование ВСУ готовит войско к уходу. Впрочем, на оборону Бахмута бросили элитные украинские подразделения. Как сообщил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, Вооруженные Силы Украины наносят врагу значительные и заметные потери на Бахмутском направлении.

Сегодня немецкое издание BILD, ссылаясь на источники в украинских политических кругах, сообщило, что якобы между Зеленским и Залужным существуют разногласия по поводу обороны Бахмута. Первый, по данным издания, настаивает на том, чтобы продолжать бороться за город. Второй якобы считает целесообразным вывести защитников Украины оттуда.

Однако эти слухи опроверглись. Президент собрал Ставку для решения судьбы Бахмута. Отмечается, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться. Залужный согласился с этим, опровергая таким образом информацию СМИ.

Вчера командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский посетил части, которые обороняют Бахмут и подступы к городу. Он отметил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряженности.

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