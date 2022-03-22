Помимо основной делегации постоянно продолжаются переговоры рабочих подгрупп, говорит советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что контакты переговорщиков продолжаются ежедневно. Украина не идет на уступки в вопросах территориальной целостности.

Об этом Подоляк сообщил в интервью BBC.

"Переговоры в онлайне продолжаются постоянно, есть много спорных вопросов, ведь президент четко выразил свою позицию относительно территориальной целостности, принципиальных гарантий безопасности - то есть того, что для нас являются важными аспектами. Переговоры постоянно идут в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс", - сказал Подоляк.

Он признал, что структура переговоров сложная. Существует переговорная группа и много групп, которые работают в разных форматах. Кроме того, к переговорам привлечены политические советники с обеих сторон.

"Политические советники активно работают в консультационном режиме. Кроме того, есть юридические группы, которые должны все выверить. Также есть консультативные группы, которые анализируют, насколько это будет восприниматься украинским обществом", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что между делегациями есть договоренность не обсуждать наработки "мирного документа" до тех пор, пока стороны не согласуют компромиссную позицию, которая может быть обнародована.

Несмотря на это, "российская сторона часто вбрасывает какие-то свои истории", чтобы создать психологическое давление на украинскую сторону и спровоцировать конфликт в украинском обществе.

"Есть позиция РФ - она пропагандистская, они сами себя загнали в некую иллюзию того, как построен мир. И есть позиция Украины, которую публично озвучил президент Зеленский: территориальная целостность и суверенитет являются для нас ключевыми ценностями. Точка. Что касается самого переговорного процесса – для этого он и идет, чтобы найти, где мы можем и до чего договориться. Если не сможем договориться, так и скажем. Но пока переговорный процесс продолжается и любое неосторожное слово, которое будет сказано... Это очень трудный процесс. И сейчас ради хайпа сказать какие – то слова-это плохо, неправильно. Президент четко сказал, что территориальная целостность и суверенитет – это основа основ государства, и я не вижу смысла проговаривать позиции РФ. Они могут заявлять что угодно. Это их позиция. Вопрос в нашей позиции, а наша позиция отстаивается на полях боя. Украина не идет ни на какие уступки, потому что это наша свобода и наша целостность", - резюмировал Подоляк.

В то же время советник главы ОП отметил, что не знает, к чему готова РФ. По его убеждению, россияне плохо понимают современный мир и Украину, из-за слабой аналитики перед войной "они допустили фатальные ошибки", потому что неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины.

"У них очень тяжело идет этот слом стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет. Исходя из этой пропагандистской иллюзии, они приняли свои роковые решения и до сих пор не могут себе сказать: мы были неправы. Это сложно, это влияет на переговорный процесс, потому что надо реальный мир оценивать более адекватно и более прагматично", – сказал советник главы ОПУ.

В то же время Подоляк уверен, что 25 дней войны и стойкости Украины привели россиян "к более адекватному восприятию реальности".

"Я не скажу что они окончательно понимают, где, кто и на каком месте находится, но это позволяет нам более или менее вести диалог", - сказал он.

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