Польские дипломаты не скрывают, что их задача – добиться полной военной победы Украины.

Длительный мир на востоке Европы возможен только в случае военной победы Украины над Россией. А вот сценарий, где Кремлю позволят "сохранить лицо", будет наихудшим. Такое мнение высказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM.

"Условием любого длительного мира в Европе является то, что Украина должна изгнать Россию со своей территории", – заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Варшава добивается такого исхода войны, при котором Россия выйдет из войны против Украины "побежденной, абсолютно растерянной" и будет привлечена к ответственности за агрессию.

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"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохраненным лицом было бы худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это показало бы потенциальным участникам такой агрессии, что она просто окупается", – считает Яблонский.

Как Макрон предлагал сохранить лицо Путину

Весной 2022 года, когда Россия уже отступила с севера Украины, но продолжала наступать на Донбассе, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал такой вариант мирного договора, который бы позволил "сохранить лицо" Путину.

Идеи Макрона вызвали недовольство не только в Украине, но и в других странах бывшего соцлагеря, хорошо знакомых с особенностями внешней политики Москвы. При этом политики из Польши и Чехии напомнили Западу, чем закончились попытки "сохранить лицо" Гитлеру.

Под конец года даже канцлер Германии Олаф Шольц, известный своей осторожной политикой в отношении РФ, признал, что правильным исходом войны будет полная победа Украины.

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