Лидеры двух крупнейших стран ЕС заверили, что не отступят с пути и продолжат помогать.

Германия и Франция будут поддерживать Украину, сколько потребуется. Европа не оказалась расколота после 24 февраля. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Париже.

"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Вместе, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", – заявил Шольц.

Президент Франции также подтвердил "непоколебимую поддержку" Украины во всех областях.

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"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", – заявил Макрон.

Война в Украине – помощь Германии и Франции

20 января Германия анонсировала поставку нового пакета военной помощи Украине на миллиард евро. Это крупнейший разовый объем помощи, который ранее Киев получал от Берлина.

В то же время Германия продолжает упорно сопротивляться призывам передать Украине столь необходимые танки "Леопард". Также она не дает другим странам разрешение на их поставку.

В начале января Франция пообещала передать украине боевые машины AMX-10 RC, также называемые "колесными танками". По информации СМИ, далее могут последовать и полноценные ОБТ Leclerc.

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