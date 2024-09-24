По словам специалиста, против такого вооружения как КАБы невозможно обустроить надежную фортификацию.

Гражданские подрядчики делают укрепления без учета вызовов нынешней войны - командир инженерно-технической роты одной из бригад ВСУ в Донецкой области Андрей (Имер) говорит, что из-за этого такой укрепрайон не выполняет свою функцию.

"Гражданские подрядчики в тылу используют качественные материалы, бетон и тому подобное. Но сделанные ими укрепления не приспособлены к условиям нынешней войны. За основу там берется опыт боевых действий образца 2015-2016 годов, когда, например, еще не применялись дроны-камикадзе. Те укрепления не учитывают реалии нынешней войны. Они строятся по простым проектам бывшей войны. И поэтому такой укрепрайон не выполнит, к сожалению, свою функцию. И я не могу с этим ничего сделать", - рассказал Имер "Новинарне".

По его словам, бывают случаи, когда противник захватывал рубежи с инженерно-фортификационными сооружениями (ИФС), которые рота построила на Авдеевском направлении.

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"Есть случаи, когда враг захватывал наши инженерно-фортификационные сооружения. В том числе - некоторые рубежи, которые были ослаблены, истощены вражескими штурмами с применением КАБов, ФАБов, другого тяжелого, очень разрушительного, вооружения. Это такое оружие, против которого, в принципе, обустроить надежную ИФС невозможно. Да, единичные случаи есть. Как этого избежать? Нужно противодействовать врагу за счет вооружения: осовременивать РЭБы, усиливать другие средства противодействия", - говорит военный.

Он поделился информацией о сложностях, с которыми сталкиваетесь как командир инженерно-технической роты:

"Любое военное дело тяжелое, если оно делается "на ногах". Мы копаем, носим, строим, возим, поднимаем, делаем укрепления для наших войск".

По его словам, все это делается с помощью техники, хотя иногда приходится работать и вручную.

"Стараемся выполнить вовремя все. Но каждый раз, когда трудно, понимаем, что у нас есть побратимы и товарищи, которые помогут решить поставленную задачу", - рассказал Имер.

По его мнению, в этой специальности, на инженерном направлении, самое сложное - не показать своему личному составу, что иногда испытываешь страх за выполнение поставленной задачи. Кроме того, любой командир сталкивается с нехваткой времени - его всегда мало.

"Не хватает времени отремонтировать поломанную технику, построить объект, который должен быть основным и на близком расстоянии к врагу. Всегда не хватает времени на сон. На все. Сейчас это самая большая сложность в моей жизни - нехватка времени. Все остальное - посильное, потому что мы на своей земле. Также сложной в моей сфере является работа с подрядчиками, которые строят фортификационные сооружения и укрепрайоны в глубоком тылу", - говорит военный.

Также, по его словам, трудно, когда мало техники, а ее крайне нужно больше "и уже сегодня для выполнения задачи". Поэтому есть риск не выполнить поставленную задачу из-за неисправности техники. Поэтому должна быть резервная техника, которая способствовала бы инженерному и фортификационному обустройству позиций в зоне ответственности каждой из бригад.

Он считает, что у бригады должны быть 10-20 экскаваторов с экипажами и системами РЭБ, привлеченные в качестве резерва. По его мнению, это был бы эффективный способ усиления обороны - оборонительная линия строилась бы за дни, а не в течение месяцев или лет. В таком случае, как отмечает специалист, украинские войска заняли бы качественно оборудованные позиции, и не отодвинулись бы ни на метр.

Война в Украине - мнение защитников

Как рассказал спецназовец Андрей Вергуленко с позывным "Бунтарь", на тяжелую ситуацию на фронте значительно влияет плохое взаимодействие на некоторых участках между бригадами и "совковые" командиры, которым важнее звездочки на погонах, чем победа. По его словам, весной 2024 года подразделение стояло возле Роботино и тогда были ситуации, когда офицеры из смежных бригад не могли наладить взаимодействие между собой.

Также боец рассказал о случаях, когда в Роботино командиры, которые отвечали за оборону участка довольно долгое время, не знали, работает их РЭБ или нет, чем мешали летать своим же дронам.

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