Он отметил, что нельзя назвать это массовым явлением, но такие случаи есть.

На тяжелую ситуацию на фронте значительно влияет плохое взаимодействие на некоторых участках между бригадами и "совковые" командиры, которым важнее звездочки на погонах, чем победа. Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" спецназовец Андрей Вергуленко с позывным "Бунтар".

"Весной 2024-го мы стояли возле Роботино. Были ситуации, что офицеры из смежных бригад не могли наладить взаимодействие между собой. Кто-то не хотел нормально попросить помощи в разведке, а другие не собирались помогать тем, кто на них "быковал"", - рассказал он.

Также боец рассказал о случаях, когда в Роботино командиры, которые отвечали за оборону участка довольно долгое время, не знали, работает их РЭБ или нет, чем мешали летать своим же дронам.

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"Или же приказывали своим пилотам поразить какой-то подвал, а уже в процессе полета начинали узнавать - есть там наши бойцы или нет", - добавил Вергуленко.

Он отметил, что нельзя назвать это массовым явлением, но такие ситуации случаются.

"Ведь иногда в военных подразделениях "совковые" командиры, которым важнее получить звездочки на погоны, чем победить. И никто об этом не говорит, потому что боятся, что их пошлют на "задачу 200", то есть в один конец", - пояснил он.

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