Он рассказал, что знает военных, которые погибли из-за этих фортификаций.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов с позывным "Филя" раскритиковал украинские фортификации на передовой. Кроме природного ландшафта, россияне научились использовать и эти укрепления – враг продвигается по длинным танковым рвам, которые недавно выкопали на направлении.

"Мне есть много что сказать о фортификационных сооружениях. Они есть, но они построены неквалифицированно. Я считаю, что за это должен кто-то нести ответственность. Танковый ров – он нарыт. И блиндаж нарыт. Но те места, где он нарыт, и продолжаемость, невзрывные заграждения – которые там должны быть, чтобы враг нас не обходил – ну... это реально преступление", – подчеркнул он в комментарии изданию "Новинарня".

По словам Филимонова, это влияет на обороностойкость, "фактически эти фортификации, которые здесь есть, делают нам хуже". Вражеские войска обходят украинские силы по этим фортификациям.

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"У нас недостаточно людей, чтобы занять ту линию, которая выстроена. Возможно, тот, кто это делал, еще Первую мировую изучал. Это бред – посреди поля выкопать одну траншею, один танковый ров, чтобы пи**ры из одного города могли запрыгнуть и идти по нему в другой город. Врагу достаточно туда просто толкать своих зеков, контрактников. Просто чтобы толпами бежали, бежали. Кто-то добежит – и будет сидеть без воды и еды: назад он уже не побежит, потому что его застрелят...", – добавил он.

Комбат привел пример – 59-ю бригаду, где комбриг готовил вторую линию обороны, и "все было грамотно". Хорошую вторую линию обороны, по его словам, возвела и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

"На уровне бригад это работает, а кто за это ответственный, я не знаю. Есть те моменты, которые мы точно терпеть не будем. Я знаю ребят, которые погибли из-за этих фортификаций – и я об этом молчать не буду...", – резюмировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее может завершиться развязанная Россией война. И парадокс в том, что вероятность ее завершения напрямую зависит от объемов поставленного Киеву оружия.

Тем временем российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города. Враг нанес удар по Гериатрическому пансионату в Сумах. Погиб человек, еще 12 пострадали – часть госпитализировали. В заведении проживали более 200 человек.

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