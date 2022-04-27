На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины городские власти Киева просят жителей города воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни на период действия военного положения.
Такая просьба продиктованы мерами безопасности. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщила пресс-служба КГГА.
Киевлян просят не создавать скопления людей в эти дни в местах захоронений.
"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве, в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ. Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких ", – подчеркнул Поворозник.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- По состоянию на 24 апреля в Киеве, с начала полномасштабного вторжения оккупантов, пиротехники нашли и обезвредили свыше тонны российских снарядов.