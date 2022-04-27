Киевлян просят не создавать скопления людей в местах захоронений.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины городские власти Киева просят жителей города воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни на период действия военного положения.

Такая просьба продиктованы мерами безопасности. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщила пресс-служба КГГА.

Киевлян просят не создавать скопления людей в эти дни в местах захоронений.

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве, в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ. Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких ", – подчеркнул Поворозник.

Война против Украины: