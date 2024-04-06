Россияне осуществляют по меньшей мере в пять раз больше артиллерийских выстрелов, чем Силы обороны.

Военные ВСУ вынуждены сильно экономить снаряды в условиях большого дефицита боеприпасов. Издание New York Times поговорило с украинским артиллеристом Владиславом Сломинским, который рассказал о ситуации на фронте. Он отметил, что в бою все решает артиллерия.

"У кого ее больше, тот и победит", - пояснил боец.

Отмечается, что сейчас Россия имеет больше артиллерии, поскольку Украина испытывает дефицит из-за задержек в финансировании со стороны США.

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"Артиллерийские боеприпасы необходимы для удержания линии до тех пор, пока оборонительные укрепления не будут завершены и этим летом не начнется ожидаемое российское наступление", - говорится в сообщении.

Оккупационная армия имела артиллерийское преимущество в течение всей полномасштабной войны. Ситуация начала меняться только в прошлом году. Однако сейчас россияне осуществляют как минимум в пять раз больше артиллерийских выстрелов, чем Силы обороны.

"Нельзя ожидать, что люди будут сражаться без боеприпасов", - отметил журналистам военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований Йохан Норберг.

Представитель штата Огайо в Палате представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер заявил, что представители американских военных и разведки ясно дали понять, что Украина не сможет продержаться дольше.

"Мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральный дух украинцев, но и на саму их способность сражаться", - пояснил республиканец.

Вред наносит не только это, но и дисбаланс в имеющихся типах снарядов. В частности, наши военные имеют достаточно кассетных боеприпасов, эффективных против пехоты, но мало - осколочно-фугасных снарядов, которые помогают уничтожать танки и другую бронетехнику.

В то же время оккупационные войска разработали относительно эффективную тактику штурма линий траншей в условиях отсутствия тяжелой артиллерии в ВСУ. Захватчики используют масштабные артиллерийские обстрелы, атаки живой силы и авиационные бомбы. Кроме того, на фоне подготовки к летнему наступлению РФ пополнила свои ряды новобранцами и призывниками.

Война в Украине - снаряд для ВСУ

Bloomberg писал, что Украина и ее союзники проигрывают гонку за боеприпасами, необходимыми для отражения российских атак. Поток западной военной помощи Киеву резко сократился. Некоторые украинские пушки делают лишь один выстрел в день, чтобы сохранить уменьшающиеся запасы боеприпасов.

Однако УНИАН писал, что ситуация начинает меняться - Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

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