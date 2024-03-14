ВСУ пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов,

Дефицит боеприпасов, оружия и военной техники из-за задержки помощи от западных партнеров может сделать нынешнюю линию фронта в Украине более "хрупкой"

Как сообщает Институт изучения войны, приоритетные сектора для Украины, которым "больше всего угрожает интенсивная российская наступательная операция", могут создать уязвимые места в других точках. Этим может воспользоваться армия захватчиков для внезапного и неожиданного продвижения

По мнению аналитиков, это позволит российскому военному командованию по своему усмотрению увеличивать или уменьшать интенсивность операций на любом участке фронта.

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"Украинские войска, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов, уделяя приоритет распределению боеприпасов на участках фронта, где ведутся более масштабные российские наступательные операции", - добавляют эксперты.

Война в Украине - дефицит боеприпасов

Еще в феврале в ISW предупреждали, что задержки в предоставлении военной помощи от Запада усиливают дефицит боеприпасов у Вооруженных сил Украины. Из-за этого Силы обороны были вынуждены на критически важных участках фронта ограничивать использование артиллерийских снарядов.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Силы обороны Украины с каждым днем могут наращивать свои огневые возможности благодаря поставкам снарядов союзниками.

Недавно украинские военные получили реактивные снаряды для РСЗО "Град" на Авдеевском направлении, благодаря чему смогли отбить штурмы врага.

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