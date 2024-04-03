Российские войска выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.

Украина и ее союзники проигрывают гонку за боеприпасами, необходимыми для отражения российских атак. Поток западной военной помощи Киеву резко сократился. Некоторые украинские пушки делают лишь один выстрел в день, чтобы сохранить запасы боеприпасов, которые уменьшаются, пишет Bloomberg со ссылкой на официальных представителей стран-союзников.

Отмечается, что это заставило союзников приложить усилия, чтобы поддержать поставки в Украину, ища снаряды по всему миру. Но поскольку эти инициативы медленно развиваются, непонятно, дадут ли они достаточный результат в краткосрочной перспективе, чтобы удержать линию фронта стабильной.

"Мы не можем терять времени. Долгосрочные обязательства важны, но это также факт войны, что сторона, которая имеет больше всего боеприпасов, победит", – заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в электронном письме агентству.

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По оценкам Министерства обороны Эстонии, в этом году Россия изготовит или отремонтирует около 4,5 миллионов снарядов. Это в дополнение к боеприпасам, которые она получает из Северной Кореи и Ирана.

В противоположность этому, ЕС планирует произвести лишь 1,4 миллиона снарядов в 2024 году и аж 2 миллиона в следующем году. США работают над производством 1,2 миллиона снарядов до конца 2025 года, но эти усилия также зависят от принятия Конгрессом США пакета помощи. Европейские фирмы сотрудничают с украинскими компаниями для увеличения внутреннего производства, но для того, чтобы эти усилия принесли свои плоды, также требуется время.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией на поле боя, Украина не обязательно должна сравниться с Россией в количестве снарядов, поскольку современные системы вооружения, которые она использует, являются более точными, чем российские. По словам одного из них, даже повышение украинского показателя до трех снарядов на каждые семь, выпущенных Россией, существенно повлияло бы на ситуацию, пишет издание.

Снаряды для Украины

По словам западных чиновников, как только производство в США и Европе увеличится в конце этого и в следующем году, поставки Киеву должны начать стабилизироваться. Но главной проблемой является преодоление разрыва к тому времени.

Поскольку книги заказов европейских компаний заполнены на следующий год или два, цель ЕС – отправить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта этого года – пришлось отложить до конца года. С момента установления цели более 12 месяцев назад было отправлено лишь половину этого количества, заявляют журналисты.

Такие страны, как Эстония, которая взяла на себя обязательство потратить 0,25% своего ВВП на помощь Украине, призвали другие европейские страны также тратить больше и изучить возможность совместных заимствований для стимулирования оборонной промышленности континента. Возглавляемый Чехией план закупки сотен тысяч снарядов, в том числе за пределами ЕС, должен начать приносить результаты в июне.

"Но такие крупные страны, как Франция и Испания, еще не взяли на себя никаких финансовых обязательств по чешскому плану, несмотря на то, что на словах поддержали его. А члены ЕС все еще обсуждают законность плана использования доходов, полученных от замороженных российских активов, для покупки оружия", – говорится в статье.

К тому же переговоры между Японией и Великобританией по покупке боеприпасов также, похоже, зашли в тупик, а Бразилия отклонила просьбу союзников о поставках боеприпасов для Киева, по словам как европейских, так и бразильских чиновников.

Угроза для Украины

"Мы знаем, что российская военная промышленность работает в три смены, а поставки Украине быстро сокращаются. Без нашей поддержки эта война также может быть проиграна", – заявила премьер-министр Эстонии.

По словам журналистов, союзники президента Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление россиян может прорвать оборону Украины. Российские войска выпускают в семь раз больше снарядов. Это более чем вдвое больше, по сравнению с концом января, когда Киев предупредил союзников, что о превосходстве РФ в три раза. Дефицит сохраняется, несмотря на растущее осознание западными лидерами цены промедления. Они знают, что защищать территорию НАТО будет дороже, если Россия сделает значительное продвижение вглубь Украины, подчеркнул один чиновник.

Именно поэтому европейские союзники Украины ищут боеприпасы по всему миру после многомесячных споров о том, можно ли использовать средства ЕС для закупок из-за рубежа. Вопрос нехватки боеприпасов и риска российского наступления, вероятно, встанут на повестке дня, когда министры иностранных дел стран НАТО соберутся в среду в Брюсселе, чтобы отметить 75-ю годовщину со дня основания Альянса.

Владимир Зеленский также заявил, что без определенной помощи киевские войска будут вынуждены отступить и отдать территориальные достижения России, которая затем может нацелиться на крупные города.

Инициатива Чехии

В феврале 2024 года 17 февраля власти Чехии заявили, что нашли 800 000 снарядов, готовых для закупки за пределами Европейского Союза, но для этого требуется финансирование.

Ранее УНИАН писал, что длительный период Украина воевала в условиях нехватки боеприпасов, вызванной в том числе блокадой помощи в основном дружественным к России крылом Республиканской партии США. Но ситуация начинает меняться – Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому.

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