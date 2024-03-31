Сейчас в Украине ремонтируют гаубицы М777, и используют для этого украинские запчасти.

Длительный период Украина воевала в условиях нехватки боеприпасов, вызванной в том числе блокадой помощи в основном дружественным к России крылом Республиканской партии США. Но ситуация начинает меняться – Украина ожидает поставки большого количества снарядов и готовится к этому, пишет Forbes.

В частности, в Украине ремонтируют гаубицы М777, которые в основном были предоставлены Соединенными Штатами. Издание приводит слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал, что производство некоторых из запчастей, используемых в этом процессе, наладили здесь, в Украине.

"В частности, при восстановлении каждой единицы этой гаубицы используется 40 процентов деталей и запчастей, изготовленных для нужд Вооруженных Сил Украины на отечественных предприятиях", – подчеркнул он.

Это является важным моментом, ведь отправка поврежденных образцов оружия иностранного производства на ремонт в другие страны привела к длительным задержкам. В некоторых случаях речь идет о месяцах. Так возникла, например, искусственная нехватка танков Leopard 2 в украинских бригадах.

"Ремонтируя свои сотни M777 локально и добавляя запчасти местного производства, вместо того, чтобы отправлять пушки за границу или ждать поставок деталей иностранного производства – или, что еще хуже, разбирать несколько поврежденных гаубиц, чтобы отремонтировать другую поврежденную гаубицу, – украинцы сохраняют больше пушек в боевом состоянии", – пишет автор материала.

Отмечается, что Украина получила от союзников не менее 190 единиц M777. До 2023 года пятитонные гаубицы на пять человек, которые метают 155-миллиметровые снаряды на расстояние 28 миль (около 45 километров, – УНИАН), были одними из лучших пушек в украинской армии. По словам одного из военных, причина в точности выстрелов.

За 25 месяцев ожесточенных боев россияне уничтожили 44 украинские M777 и повредили еще 38 пушек. Преимущественно враг наносил по ним удары беспилотниками и артиллерийским контрбатарейным оружием. Это уменьшило количество M777 на передовой почти вдвое.

"Недостаток гаубиц – не самая большая проблема украинской артиллерии. Ее самой большой проблемой являются дружественные России республиканцы в Палате представителей Конгресса США, которые стали блокировать дальнейшую помощь США Украине, начиная с октября. Лишенные американских боеприпасов, украинские батареи перешли от 10 000 снарядов в день до всего 2 000. Но республиканцы, возможно, наконец-то поддадутся интенсивному давлению, чтобы стать на сторону демократической Украины вместо авторитарной России. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал запланировать голосование по новой помощи Украине на апрель", – говорится в материале.

Если это произойдет, правительство США потенциально может срочно отправить в Украину сотни тысяч снарядов. Они могут начать поступать одновременно с прибытием по меньшей мере миллиона снарядов, закупленных для Украины в рамках чешской инициативы. Также поступят боеприпасы, обещанные Европейским Союзом.

"То есть вскоре Украина может быть завалена артиллерийскими боеприпасами. Если так, украинская артиллерия захочет вернуть в строй каждую пушку, которая может безопасно стрелять. Вот почему так важно, что украинцы начинают ремонтировать M777 внутри страны, своими запчастями", – резюмирует издание.

Боеприпасы для Украины: последние новости

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что часть боеприпасов, которые выкупят для Украины в рамках чешской инициативы, возможно, попадет на фронт уже через пару месяцев, часть – только до конца года. Это связано, в частности, с тем, что их надо проверить, ведь неизвестно, в каком они состоянии и вообще пригодны ли к использованию.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались. Однако точные сроки их доставки пока не известны.

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