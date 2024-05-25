В течение суток противник более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Война в Украине продолжается и самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

Согласно информации Генштаба, в настоящее время произошло 90 боевых столкновений. Отмечается, что российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а на отдельных направлениях - сами осуществляют результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций.

В течение суток противник более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

Видео дня

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражено 10 атак в районах Липцов, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.

На Купянском направлении противник 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в частности в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время еще один бой вблизи села Спорное продолжается. Захватчик успеха не имеет.

На Краматорском направлении в целом было отбито 13 попыток противника приблизиться к Часовому Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские оккупанты продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеновки. Всего произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отбили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наиболее напряженной останется обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. Всего произошло восемь боевых столкновений.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники остановили продвижение врага на северных окраинах населенного пункта Липцы и ведут бои с "разношерстным населением россиян", которые, несмотря на уничтожение, идут без перерыва. Командир 5-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Михаил Гологурский рассказал, что происходит на Харьковском направлении в районе Липцов.

"Наша бригада в настоящее время выполняет задачи на Харьковском направлении, а именно, населенный пункт Липцы, на северных его окраинах. Враг был остановлен, ситуация на сейчас стабилизирована. То есть, продвижений врага сейчас нет. Противник постоянно проводит контратаки, но все его атаки за последние неделю-две были отбиты и продвижение нигде его не было зафиксировано. Это конкретно на нашем направлении", - акцентировал Гологурский.

Вас также могут заинтересовать новости: