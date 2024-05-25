За минувшие сутки уничтожено более 1100 оккупантов.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1140 российских оккупантов, и общие вражеские потери пересекли "юбилейную" отметку в 500 тысяч. Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили около 500080 человек", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки уничтожено:

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15 танков

11 ББМ

27 артиллерийских систем

2 РСЗО

1 средство ПВО

39 единиц автомобильной техники и автоцистерн

3 единицы специальной техники

Также сообщается об уничтожении 4 БПЛА противника. В то же время в Генштабе сообщили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Поэтому общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - отмечают в Генштабе.

Согласно данным на сайте, общее количество уничтоженных БПЛА составляет 10414, поэтому если сравнивать с данными за минувшие сутки (10401), то количество уничтоженных БПЛА противника составит 13.

Ситуация на фронте - что известно

По данным Генштаба, самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

В частности, на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито 10 атак в районах Липцы, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.

Также продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная, отметили в Генштабе.

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