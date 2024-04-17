В частности, в США считают, что сбивание российских ракет над Украиной может означать переход определенных красных линии в сдерживании возможности применения Россией ядерного оружия.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, что мешает странам Запада сбивать над Украиной российские ракеты, как это на днях делали силы США, Великобритании и Франции в небе над Израилем.

Об этом Мусиенко сообщил в эфире телеканала 1+1 в рамках информационного марафона. В частности, у него спросили, почему американские, британские и французские силы помогали Израилю отражать комбинированную иранскую атаку ракетами и дронами, а в случае Украины, когда россияне наносят удары, такого не происходит.

"Первое, не надо забывать, к сожалению, Запад сейчас не может пройти, особенно США, через доктрину ядерного сдерживания, которая работает. И к сожалению, многие в Соединенных Штатах считают, что как раз сбитие вот этих ракет может означать переход определенных красных линий и эскалацию с Россией, которую не хотят допустить, потому что Россия первая по статусу ядерная держава по количеству средств. Соответственно есть боязнь. Из-за этого есть нарративы, которые очень трудно перебить. Не невозможно и нам надо работать", - подчеркнул Мусиенко.

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Он убежден, что Украина должна наработать новые подходы и сообщить международным партнерам, что они ошибаются с этой доктриной сдерживания.

"Иран тоже сдерживали, но Иран нанес удар. Россию тоже сдерживали. Россия завезла ядерное оружие в Беларусь. Это же тоже происходит", - сказал Мусиенко.

В то же время, он обратил внимание, что Израиль получил поддержку в отражении иранской атаки, потому что в Ираке и в Иордании есть американские военные. Также в Ираке размещаются британские военные.

"А соответственно - это угроза для них. Соответственно, они не знали, не попадут ли эти ракеты непосредственно в военные базы, где есть американцы и британцы. И они таким образом были вынуждены взаимодействовать", - сказал эксперт.

Он отметил, что Украине стоит задуматься, потому что Иран не объявлял войны Израилю, но атаку совершил.

"Даже когда мы сможем выйти на границы 1991 года, восстановить территориальную целостность. Это не означает, что рисков вот таких ударов по территории Украины не будет в будущем с территории России", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что для Украины вывод должен быть таким, чтобы выстроить целостную систему ПВО, потому что Украина будет сталкиваться десятилетиями с такими же вызовами, с которыми постоянно сталкивается Израиль.

Атака на Израиль и при чем здесь Украина

Как сообщал УНИАН, силы ряда страны, в том числе Великобритании, Франции и США, помогли Израилю отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана, который запустил в направлении около 300 баллистических и крылатых ракет и дальнобойных дронов-камикадзе.

Президент Владимир Зеленский возмутился, что помощь партнеров в отражении обстрела указывает, что подобные решения зависят не от 5 статьи НАТО, а от политической воли.

В Белом доме заявили, что в Израиле и Украине "разное воздушное пространство и разная картина угроз". Защита западными союзниками неба Украины и Израиля - две разные вещи, их нельзя сравнить, добавил главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.

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