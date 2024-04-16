Дело не только в том, что Россия имеет ядерное оружие, но и в том, что Украина его не имеет. В отличие от Израиля.

Запад бросился собственноручно защищать Израиль во время субботней атаки Ирана, но в то же время не хочет даже обсуждать аналогичный уровень поддержки Украины. Причина только одна - Украину атакует ядерное государство, а Израиль - неядерное. Об этом пишет авторитетный аналитический журнал The Atlantic.

Автор публикации отмечает, что Россия не просто имеет ядерное оружие, но и постоянно угрожает его применением. И именно это, по мнению автора, сдерживает страны НАТО от прямого участия в защите Украины.

В случае с Израилем ситуация не просто противоположная, она кардинально другая: Израиль сам имеет ядерное оружие (хотя напрямую этого не признает). И поэтому Запад боится, что кто-то может настолько навредить Израилю, что тем самым спровоцирует его на ответный ядерный удар.

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"Для остального мира здесь есть несколько уроков (...) Ядерное оружие дает вам гораздо больше безопасности. Вы не только можете сдерживать атаки с помощью ядерного щита, и не только можете атаковать другие страны относительно безнаказанно, но вы также можете, при определенных обстоятельствах, ожидать, что другие присоединятся к вашей обороне", - пишет The Atlantic.

Запад защитил Израиль от атаки Ирана

Как писал УНИАН, в ночь на воскресенье Иран совершил массированную ракетно-дронную атаку против Израиля. Несмотря на большое количество средств воздушного нападения, большинство из них удалось перехватить еще на подлете к Израилю. Важную роль в этом сыграла истребительная авиация не только самого Израиля, но также США, Франции, Великобритании и Иордании.

Эта решимость Запада на фоне неспособности поддержать Украину возмутила украинцев. Даже президент Зеленский откровенно упрекнул западных партнеров за их двойные стандарты.

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