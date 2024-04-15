Кирби заявил, что это "разные конфликты".

Соединенные Штаты не будут участвовать в защите воздушного пространства Украины, как это было во время атаки Ирана по Израилю 14 апреля. Об этом заявил координатор Белого дома в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

"Это разные конфликты. Разное воздушное пространство. Разная картина угроз. Президент ясно дал понять еще в начале конфликта в Украине, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конфликте в военном плане", – подчеркнул он во время брифинга.

Кирби отметил, что США предоставляют Украине помощь для обеспечения защиты неба.

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"Мы поставляем Украине средства, в которых они нуждаются, чтобы помочь им защитить их воздушное пространство. К сожалению, мы не можем делать этого сейчас, поскольку мы не имеем дополнительного финансирования, в котором они так отчаянно нуждаются", – резюмировал он.

Атака Ирана по Израилю: роль партнеров

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по Израилю. Было сбито 99% целей, однако в этом Израиль полагался на важный инструмент, которого Украина до сих пор не имеет – мгновенную помощь со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, которые имеют военные активы в регионе. Участие в отражении удара принимали силы США, не остались в стороне Великобритания, Франция и Иордания.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что страны свободного мира могут защитить Украину от террора на примере предоставления защиты Израилю – эта страна также не является членом НАТО. Глава государства добавил, что "для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли".

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