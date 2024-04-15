Президент убежден в том, что чтобы заставить агрессора остыть, достаточно политической воли цивилизованного мира для поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что страны свободного мира могут защитить Украину от террора на примере предоставления защиты Израилю, который не является членом НАТО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего относительно ситуации на фронте и в энергетике. Зеленский рассказал, что на заседании ставки был заслушан доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского относительно ситуации на основных направлениях, оборонных потребностей Украины и ее будущих действий. Также заслушаны данные разведок от руководителей Службы внешней разведки Олега Иващенко и Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о вероятных действиях врага. Отчет министра обороны Рустема Умерова касался контрактов на поставку оружия, систем РЭБ и дронов.

Также президент сообщил, что заслушал доклады представителей энергетической отрасли - Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" - об усилиях, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей. Также был доклад вице-премьера Александра Кубракова по защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

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Глава государства отметил, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты, потому что это может сделать только достаточно эффективная ПВО.

Он отметил, что Украина благодарна тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит.

"Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли", - подчеркнул Зеленский.

Арабо-израильский конфликт

Для отражения налета около 300 иранских баллистических и крылатых ракет и дальнобойных дронов-камикадзе Израилю пришлось привлекать не только собственные силы и средства, но и также Великобритании, Франции, США и Саудовской Аравии. Например, французские военные приняли участие в перехвате иранских дронов и ракет, летевших на Израиль, так как они имеют базу в Иордании.

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