Он прокомментировал помощь Израилю от партнеров.

Запад мог бы помочь и Украине в отражении воздушных атак, однако не делает этого из-за страха. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Меня не покидает мысль о том, что на самом деле Запад мог бы сейчас разобраться с одной из цепей этой оси зла: Москва - Пекин - Пхеньян - Тегеран. Можно было бы спокойно и довольно эффективно лишить Иран любых шансов на обладание ядерным оружием, но это самое "но" говорит о том, что и США, и Запад в целом этого делать не хочет. Почему? Потому что боится. И это слово сегодня является определяющим для Западной политики что в отношении нас, что в отношении Израиля, что в отношении скорее всего и Тайваня", - сказал он в эфире Еспресо.

Дипломат отметил, что прошлой ночью силы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции помогали Израилю отразить ракетную и дроновую атаку Ирана.

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"Я сразу задал себе вопрос: слушайте, так может вместе будем отражать российские дроны или российские ракеты? Но нет. Почему? Потому что это же российские, они же оказывается особые и такие, что по ним нам стрелять нельзя, украинцы вы же там как-то уже выкручивайтесь - сможете не сможете, это такая вещь, а вот мы не можем, опять же, потому что боимся", - добавил Огрызко.

Иран атаковал Израиль: что известно

Напомним, минувшей ночью Иран объявил о массированном обстреле Израиля в ответ на убийство командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР в Дамаске.

В Израиле сообщили, что в сторону страны летели ракеты и беспилотные летательные аппараты. В целом они вместе с союзниками сбили 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 дронов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что они будут поддерживать Израиль, однако он не верит, что эта атака приведет к более масштабной войне.

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