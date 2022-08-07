Ожидается, что после зимы наступит следующий этап военных действий.

Война в Украине продлится в следующем году и весной, и летом.

Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает ТСН.

По его словам, после этой зимы наступит новый этап военных действий.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул дипломат.

По мнению Волкера, для Европы, Украины и даже России эта зима будет сверхтяжелой, в частности, из-за энергоресурсов.

"Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Они готовятся к зиме. Недавно общался с представителем Германии, большую проблему составляет стоимость энергоносителей. Они пытаются просчитать, как пережить все", – рассказал американец.

Напомним, ранее сообщалось, что враг идет в наступление сразу на нескольких направлениях.

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