Противник продолжает наступать на Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

Враг получил отпор украинских воинов на Краматорском, Бахмутском Авдеевском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переїзне, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Званівка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации оккупанты нанесли авиаудар у Спорного.

"Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцево и Бахмута.

"Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганське – Зайцевое. Украинские воины удержали позиции и отбросили оккупантов назад", - сообщили в Генштабе.

Тем временем противник продолжает ведение наступательных действий на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Павловка, Пески, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Александрополь и Нью-Йорк. Наносили авиационные удары возле Никольского, Каменки, Авдеевки, Владимировки и Марьинки.

Противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутівка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавлівському и Запорожском направлениях зафиксировано обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Полтавка, Степное, Трудовое, Новомихайловка, Белогорье, Новоандріївка, Новопіль, Владимировка, Новоселка, Малая Токмачка, Времівка, Орехов, Железнодорожное, Степногорск, Темировка, Волшебное. Вражеская авиация действовала неподалеку Веселого, Новоданиловки, Малых Щербаков и Новоселки.

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По состоянию на 6 августа 2022 года российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях Спартак - Авдеевка, Веселое - Пески и еще целого ряда населенных пунктов, но украинские воины нанесли им значительные потери и отбросили назад.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохранялась угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку Янжуловки, Николаевки и железного моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты, что на Сумщине.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Привлек ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары у верхнего Салтова, Лебединого и Гусаровки.

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