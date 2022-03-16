Украина сохранит свои войска, но будет обязана оставаться вне военных союзов, говорится в публикации газеты.

Financial Times пишет о "значительном прогрессе" в переговорах России и Украины по 15-ти пунктах "мирного плана" с выводом войск и прекращением огня, если Киев объявит о "нейтралитете" и согласится на некоторые ограничения в вооруженных силах.

По информации трех вовлеченных в переговоры собеседников, речь идет в том числе об отказе от членства в НАТО, а также об обещании не размещать на территории Украины иностранные военные базы США, Британии и Турции.

Большой преградой в договоренностях остается статус ОРДЛО и Крыма, которые Россия оккупировала в 2014 году, отмечает газета.

Украинские официальные лица по-прежнему скептически относятся к намерениям Путина, считая, что Москва просто тянет время для перегруппировки своих сил и возобновление наступления.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию заявил, что любое соглашение будет включать то, что "войска РФ в любом случае покидают территорию Украины", которую они захватили с начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовского и Черного морей и территорию восточнее и севернее Киева.

Украина сохранит свои войска, но будет обязана оставаться вне военных союзов, таких как НАТО, и будет воздерживаться от размещения иностранных военных баз.

Двое собеседников также ответили, что договоренности включают положение о закреплении прав на русский язык в Украине. Подоляк отметил, что "гуманитарные вопросы, в том числе языковые, обсуждаются только через призму исключительно интересов Украины".

Россия настаивает на признании Украиной аннексии Крыма и "независимости" марионеточных "правительств" ОРДЛО. Банковая же пока это обсуждать отказывается, но, по словам Подоляка, "готова разделить это вопрос": "Пока речь идет о гарантировании выхода (России – ред.) с территорий, которые были оккупированы с момента начала "военной операции" 24 февраля".

Комментируя публикацию Financial Times, советник Путина Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно раскрывать какие-либо наборы договоренностей.

Переговоры РФ и Украины

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что "предложения" Кремля "начали звучать реалистичнее", но Киеву еще нужно время.

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил об имеющихся принципиальных противоречиях в переговорах, в то же время пространство для компромисса есть.

Россия хочет, чтобы Украина была для нее "другом", заявил российский переговорщик Владимир Мединский. Поэтому Москва предлагает Киеву "шведский" вариант "нейтралитета" с сохранением армии и флота.

Как отметила британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, сначала Путин должен вывести из Украины войска, чтобы мир "относился к этим переговорам серьезно".

Вас также могут заинтересовать новости: