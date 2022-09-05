Михаил Подоляк отметил, что украинцам стоит быть готовым к деоккупации.

Жителей временно оккупированных территорий призвали обустроить себе укрытие. Это связано с мероприятиями Вооруженных сил Украины по деоккупации украинских территории.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, данная рекомендация касается и временно оккупированного полуострова Крым.

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"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации", - говорится в сообщении.

Подоляк посоветовал жителям оккупированных территорий обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет Крым и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого.

31 августа Зеленский заявил, что для российской армии нет и не будет ни одного безопасного места по всей временно оккупированной территории Украины.

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