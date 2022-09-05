Кремль хочет переговоров, но по статусу любых оккупированных территорий компромисс между РФ и Украиной невозможен.

В РФ все чаще говорят о том, что готовы к переговорам с Украиной. И если ранее Кремль выдвигал ультиматумы, то теперь в заявлениях пресс-секретаря Путина прослеживается все больше намеков на новые "жесты доброй воли".

Политолог Владимир Фесенко в эфире телемарафона рассказал, коснутся ли эти "жесты" временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Песков уже открыто говорит, что РФ и Украине "нужно договариваться". При этом в его заявлениях нет никакой конкретики, то есть цели РФ могут меняться.

"Задача Украины проста: нужно вынуждать РФ к новым "жестам доброй воли". И здесь поле очень широкое. То, что мы видим сейчас и за последние месяцы - это только начало. И естественно, принуждать Россию к "жестам доброй воли" нужно на фронте. Вот этот язык РФ понимает лучше всего", - считает эксперт.

Все псевдореферендумы, которые Кремль хочет проводить на временно оккупированных территориях Украины, не будут иметь никакого значения, утверждает Фесенко. Он также рассказал, будет ли РФ выдавать вывод войск из Херсона за "жест доброй воли".

"Мы уже видели и уход россиян с Киевской области, вообще с севера Украины, и уход со Змеиного. Это все подавалось как "жест доброй воли". Почему мы сейчас и используем иронически этот термин... Похоже, что тактика украинской армии как раз и заключается в том, чтобы с минимальными потерять с нашей стороны выжать российские войска с Херсона", - указал Фесенко.

По словам эксперта, для РФ "жесты доброй воли" являются приемом, которым Кремль пытается оправдать свои провалы. Однако сейчас многих интересует другое, как страна-агрессор подаст своим гражданам потерю Крыма и Донбасса.

"Даже по Донбассу это не прокатит... Даже Донбасс в данном случае нельзя будет назвать жестом доброй воли", - отметил Фесенко.

Эксперт вспомнил, что РФ изначально заявляла об "освобождении" всего Донбасса. Потому Кремлю будет очень сложно объяснить свое поражение и "сохранить лицо".

"Поэтому они и выдвигают неофициально такие варианты. Чтоб оставить за РФ Крым и Донбасс. В этом их логика, которая нас не устраивает.... По статусу любых оккупированных территорий компромисс между РФ и Украиной невозможен", - резюмировал политолог.

Ранее УНИАН уже сообщал, что потери РФ все ближе к "красной линии", украинские воины ликвидировали еще 300 оккупантов.

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