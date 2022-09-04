ВСУ, разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для освобождения Крымского полуострова от оккупантов.

Украина обязательно вернет Крым и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

Он напомнил, что сегодня – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Видео дня

"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защитой своего народа и своей страны – Украины. Нариман Джелял в прошлом году принял участие в работе Крымской платформы. Он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам саммита о том, что реально происходит на полуострове. О репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. О деградации жизни в Крыму за время оккупации. Российское присутствие в нашем Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе. И господин Джелял хотел сделать все, чтобы изменить это – чтобы вернуть в Крым нормальную жизнь, чтобы вернуть Украину. Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого.

"Эти шаги можно услышать. И все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму, вернем свободу кырымлы и обязательно сделаем Крым одним из лучших, самых комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает", - подчеркнул Зеленский.

Ранее президент рассказал крымчанам, как они могут ускорить освобождение Крыма.

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