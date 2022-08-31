Он призвал сообщать спецслужбам всю известную информацию об оккупантах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для российской армии нет и не будет ни одного безопасного места по всей временно оккупированной территории Украины.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Вооруженные силы нашего государства, наши спецслужбы, разведка делают все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю", - отметил президент.

Відео дня:

Зеленский подчеркнул, что по всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места.

"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: убежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", - сказал глава государства.

Он призвал всех украинцев в Крыму держаться как можно дальше от российских военных объектов, не находиться вблизи российских баз и военных аэродромов, и сообщать специальным службам Украины всю известную информацию об оккупантах, "чтобы освобождение Крыма произошло быстрее".

Ранее Зеленский заявил, что Россия превратила Крым в военно-тюремный лагерь.

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