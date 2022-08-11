В этот раз обошлось без пострадавших.

Оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Краматорска.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и обнародовал видео последкив вражеского обстрела.

"Ракетный удар по частному сектору в Краматорске. Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 метра шириной и 1,5 метра глубиной. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения различной степени. Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу", - сообщил он.

Ситуация в Краматорске - что известно

24 июля сотрудники ГСЧС эвакуировали людей с Краматорского района Донецкой области.

По состоянию на 27 июля самые тяжелые бои шли на Краматорском направлении.

29 июля, в результате обстрела Краматорска был полностью разрушен и загорелся жилой дом. Сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых. Также было повреждено еще около 20 домов.

Во время разбора завалов жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего мужчину.

Вас также могут заинтересовать новости: