На месте дома, разрушенного в результате ракетного удара противника, завершены работы, отметили в ГСЧС.

В Краматорске во время разбора завалов жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего мужчины.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается, что завершены работы на месте разрушенного в результате ракетного удара жилого дома.

"Во время разбора завала было обнаружено тело погибшего мужчины. Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро (из них два спасателя, которые госпитализированы в больницу)", - сказано в сообщении.

Российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Напомним, сегодня, 29 июля, в результате обстрела Краматорска был полностью разрушен и загорелся жилой дом. Сообщалось об одном погибшем и 5 раненых.

Также было повреждено еще около 20 домов.

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