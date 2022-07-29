В Краматорске во время разбора завалов жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего мужчины.
Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается, что завершены работы на месте разрушенного в результате ракетного удара жилого дома.
"Во время разбора завала было обнаружено тело погибшего мужчины. Всего в результате обстрела погибли два человека и пострадали пятеро (из них два спасателя, которые госпитализированы в больницу)", - сказано в сообщении.
Российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Напомним, сегодня, 29 июля, в результате обстрела Краматорска был полностью разрушен и загорелся жилой дом. Сообщалось об одном погибшем и 5 раненых.
Также было повреждено еще около 20 домов.