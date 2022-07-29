В результате обстрелов повреждены около 20 домов.

В Краматорске в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом, пока известно об одном погибшем и пятерых раненых.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек. Ранены пятеро, из которых один спасатель. Одного погибшего спасатели достали из-под завала", - говорится в сообщении.

Также повреждено около 20 домов.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжили медленное наступление на Донбассе.

За последние сутки ВСУ отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось.

Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

По данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

По мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: